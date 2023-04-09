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Edin Visca’nın şanssız sezonu

Karadeniz devinin yıldızı Edin Visca bu sezon sakatlıktan bir türlü ritim bulamıyor. Bu sezon iki defa ağır sakatlık geçiren Boşnak yıldız dün maça kulübede başladı. İkinci devrede oyuna dahil oldu. Ancak sadece 20 dakika oynayabildi. Sakatlanarak yerini Marek Hamsik'e bıraktı. Çıkarken çok üzgündü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
Edin Visca’nın şanssız sezonu
Karadeniz devinin yıldızı Edin Visca bu sezon sakatlıktan bir türlü ritim bulamıyor. Bu sezon iki defa ağır sakatlık geçiren Boşnak yıldız dün maça kulübede başladı. İkinci devrede oyuna dahil oldu. Ancak sadece 20 dakika oynayabildi. Sakatlanarak yerini Marek Hamsik'e bıraktı. Çıkarken çok üzgündü.
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