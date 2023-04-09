Haberler Trabzonspor Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Trabzonspor ilk etkili atağı geliştirdi. Lazar Markovic sağ ayağının dışıyla uzak köşedeki Abdülkadir'i düşündü ama kaleci Günay topun sahibi olmayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
Bir bakışta 90 dakika

Trabzonspor ilk etkili atağı geliştirdi. Lazar Markovic sağ ayağının dışıyla uzak köşedeki Abdülkadir'i düşündü ama kaleci Günay topun sahibi olmayı başardı.

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Kasımpaşa'nın etkili ayaklarından Valentin Eysseric, şansını çok uzaklardan denedi. Uğurcan soluna uzanarak gole izin vermedi ve top kornere çıktı.

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Yakın mesafeden frikikte topun başına geçen Chouiar, sağ ayağıyla harika vurdu. Uğurcan'ın sağından ağlara giden topla Kasımpaşa öne geçen taraf oldu: 1-0.

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Kasımpaşa'yı öne geçiren isim olan Chouiar sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Ama top bu kez Uğurcan'ın kontrolünde üstten auta gitti.

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Eşitliği yakalamak isteyen Trabzonspor baskısını artırdı. Bordo-mavili ekibin gelişen atağında Bakasetas ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Top Kasımpaşa savunmasına çarpıp kornere gitti.

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Kasımpaşa ikinci yarının ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Mamadou Fall'ın yay üzerinden yaptığı ser t vuruşta kaleci Uğurcan kurtarışıyla gole izin vermedi.

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Mustafa, Eren Elmalı'dan kaptığı topu ağlarla buluşturdu. Hakem Burak Şeker, VAR'dan izleyerek faul verdi. Böylece Kasımpaşa'nın ikinci golü iptal oldu.

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Kasımpaşa ikinci devrede akın üstüne akın gerçekleştirdi. Bir de penaltı kazandılar. Meşin yuvarlağın başına geçen Eysseric hata yapmadı: 2-0.


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İstanbul temsilcisi mücadelenin sonunda da gol için yüklendi. Sol çaprazdan Bahoken'in vuruşunda Trabzonspor kalecisi Uğurcan iyi yer tutarak golü engelledi.

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