Bir bakışta 90 dakika

Trabzonspor ilk etkili atağı geliştirdi. Lazar Markovic sağ ayağının dışıyla uzak köşedeki Abdülkadir'i düşündü ama kaleci Günay topun sahibi olmayı başardı.

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Kasımpaşa'nın etkili ayaklarından Valentin Eysseric, şansını çok uzaklardan denedi. Uğurcan soluna uzanarak gole izin vermedi ve top kornere çıktı.

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Yakın mesafeden frikikte topun başına geçen Chouiar, sağ ayağıyla harika vurdu. Uğurcan'ın sağından ağlara giden topla Kasımpaşa öne geçen taraf oldu: 1-0.

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Kasımpaşa'yı öne geçiren isim olan Chouiar sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Ama top bu kez Uğurcan'ın kontrolünde üstten auta gitti.

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Eşitliği yakalamak isteyen Trabzonspor baskısını artırdı. Bordo-mavili ekibin gelişen atağında Bakasetas ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Top Kasımpaşa savunmasına çarpıp kornere gitti.

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Kasımpaşa ikinci yarının ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Mamadou Fall'ın yay üzerinden yaptığı ser t vuruşta kaleci Uğurcan kurtarışıyla gole izin vermedi.

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Mustafa, Eren Elmalı'dan kaptığı topu ağlarla buluşturdu. Hakem Burak Şeker, VAR'dan izleyerek faul verdi. Böylece Kasımpaşa'nın ikinci golü iptal oldu.

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Kasımpaşa ikinci devrede akın üstüne akın gerçekleştirdi. Bir de penaltı kazandılar. Meşin yuvarlağın başına geçen Eysseric hata yapmadı: 2-0.



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İstanbul temsilcisi mücadelenin sonunda da gol için yüklendi. Sol çaprazdan Bahoken'in vuruşunda Trabzonspor kalecisi Uğurcan iyi yer tutarak golü engelledi.