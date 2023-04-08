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Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'dan Kasımpaşa maçı sonrası Visca açıklaması! "Büyük şanssızlık"

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden bordo mavililer 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından ise Trabzonspor'da teknik sorumlu İhsan Derelioğlu mağlubiyet ve sakatlanan futbolcu Edin Visca hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 23:28 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 23:34
Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'dan Kasımpaşa maçı sonrası Visca açıklaması! "Büyük şanssızlık"

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından bordo mavililerde teknik sorumlu İhsan Derelioğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Üzgünüz. 2 tane üst üste aldığımız mağlubiyetten sonra bu bizim için fırsattı. Bunu değerlendirebilirdik. Oyunu çok fazla değerlendirmek istemiyorum. Trabzonspor, oyunu dengede de getirse, maçı çevirme anlarını becerememiş olsa da, normalde daha dominant, daha baskılı, rakibi çok daha fazla zorlayan bir ekip olmalı. Çocukların üzerinde bu yenilgilerin, uzun zamandır kazanamamanın verdiği stres ve gerginlik var. Bazen istedikleri halde bazı şeyleri düzeltme şansları olmuyor."

Birkaç aylık bir süreçle Trabzonspor bazı hedeflerinden uzaklaşınca, her kırılma biraz daha moral bozukluğuna yol açtı. Ama bunun çaresi mücadele etmek, kabullenmemek, direnmek, elinden geleni ortaya koymak. Trabzonspor'un bütün oyuncuları, teknik ekibi bunu yapmak zorunda. Belli bir süre sonra Trabzonspor'un bu girdaptan çok rahat kurtulacağını düşünüyorum.

Edin Visca'nın zaten maç öncesinde yorgunluk problemi vardı. Belli bir süre kullanmak zorundaydık. Ama girer girmez şanssızlık yaşadı, adale problemi. Şu anda çok net bir bilgi veremeyiz. Ama bir adale problemi olduğu için çok hafif bir sakatlık gibi görünmüyor. 1-2 gün içinde netleşir. Trabzonspor için önemli bir oyuncu. Çıkması büyük şanssızlık.

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