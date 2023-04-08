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Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu Kasımpaşa maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik sorumlu İhsan Derelioğlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 20:13 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 20:17
Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu Kasımpaşa maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik sorumlu İhsan Derelioğlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İhsan Derelioğlu: 2,5 yıl önce böyle bir durumla karşı karşıyaydık. Şimdi şartlar farklı deplasmanda kazanma alışkanlığını kaybettik. Bunu tekrar kazanmak istiyoruz. Karşımızda yeni bir teknik direktör ve anlayış var. Bu akşam mental bir dönüşüm bekliyorum. Varlığını futbol içinde olduğunu her zaman hissettirmek durumundadır. Oyuncular inşallah bu dönüşümü tamamlayacaktır. Dünden aklımızda kalan sadece dersler var. ifadelerini kullandı.

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