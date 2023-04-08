Hedeften uzaklaştı

Sezona Süper Kupa ile başlayan son şampiyon Trabzonspor, ilerleyen süreçte düşüş yaşadı. Şampiyonlar Ligi play-off turuyla başladığı Avrupa macerasında önce Avrupa Ligi'ne ve ardından da Konferans Ligi'ne geriledi, daha sonra ise Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'de lider G.Saray'ın 19 puan gerisinde kalan bordo-mavililerin, Türkiye Kupası macerası da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek son buldu.



Toplam 36 gol yedi

Şampiyon olduğu geçen sezon 38 lig maçında 36 gol yiyen Trabzonspor, bu kez aynı sayıya 26 maçta ulaştı. Bordo-mavililer, çıktığı son 5 karşılaşmanın ise 4'ünü kaybederken, bu periyotta kalesinde 12 gol gördü



İlk 3 için fark 8

Lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalan bordo-mavililer, 5. sırada. Avrupa'ya gitmek için ilk 3 potasında sezonu bitirmesi gereken Trabzon'un, 3. Beşiktaş ile arasında 8 puan fark var. Adana Demir ile Başakşehir de yarışta.



Deplasman kâbusu

Karadeniz devi; Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda oynadığı deplasman maçlarında büyük kırılmalar yaşadı. Bu sezon 19 deplasman maçında biri hükmen olmak üzere 5 kez kazanabilen Fırtına, dış saha sendromunu bir türlü atamadı.