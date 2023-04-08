TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına çıkış peşinde! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'de lider G.Saray'ın 19 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, ligin 28. haftasında bugün Kasımpaşa deplasmanında kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Ligde son 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligden çekilen Gaziantep FK müsabakasında hükmen 3 puanın sahibi olmuştu. İhsan Derelioğlu yönetiminde Kasımpaşa karşısına çıkacak Karadeniz devi mutlak kazanıp moral bulmak istiyor.

Derelioğlu'na emanet

2020-21 sezonunda Newton'un ayrılmasından sonra Alanyaspor maçına takımı İhsan Derelioğlu hazırlamış ve bordo-mavililer sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bugün de Derelioğlu, Karadeniz devinin başında yer alacak.

Sözleşme imzalandı

Teknik Direktör İhsan Gündüz Derelioğlu ile Kasımpaşa maçına çıkabilmesi için sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Yapılması mecburi olan bu sözleşme, yeni teknik adam ile anlaşılması durumunda hemen feshedilecek.

Bakasetas dönüyor

Ligdeki Kayserispor ve kupadaki Ankaragücü maçlarında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Bakasetas bugün sahada yer alacak. 29 yaşındaki 10 numara, Kasımpaşa karşılaşmasında Fırtına'nın ataklarını yönlendiren isim olacak. Baka, bu sezon 11 gol ve 11 asistle şov yapıyor.

Trezeguet istekli

Sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki son 3 maçı kaçıran, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında da forma giyemeyen Trezeguet, Kasımpaşa'ya karşı sahada olmak istiyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra hafif tempoda idmanlara başlayan Mısırlı kanat ile ilgili son kararı İhsan Derelioğlu verecek.

8 numara Yusuf

Teknik direktör Abdullah Avcı döneminde ağırlıklı olarak forvette görevlendirilen Yusuf Yazıcı bekleneni veremedi. Performansıyla eleştirildi. 26 yaşındaki orta sahanın Trabzonspor'da başarılı olduğu dönem olan 8 numaraya dönme isteğini İhsan Derelioğlu'na söylediği öğrenildi.

Yönetim siftah peşinde

25-26 Mart'ta yapılan olağanüstü genel kurulda göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavili yönetim, Kasımpaşa karşısında ilk galibiyetlerini elde etmek istiyor. Yönetim geldikten sonra Trabzonspor ligde Akyazı'da Kayserispor'a 4-3 mağlup olurken, Türkiye Kupası'nda ise A.Gücü'ne 3-1 yenilerek elenmişti.

6 maçı kazanamadı

Karadeniz devi, Spor Toto Süper Lig'de dış sahadaki 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 6 kez mağlup oldu. Deplasmanda 14 puanı hanesine yazdırırken, 22 puan da kaybetti. Trabzonspor, Gaziantep FK sınavı öncesi dış sahada 6 maçı galip bitiremed

Fırtına 13-6 önde

Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde 28. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 27 maçta bordomavililer 13, lacivert-beyazlılar 6 defa kazandı. 8 mücadele ise berabere bitti. Kasımpaşa'nın 33 golüne, Trabzonspor 47 golle karşılık verdi.

İç saha karnesi

İstanbul temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 de beraberlik aldı. Topladığı 29 puanın 18'ini iç sahada kazanan Paşa, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken, kalesinde 26 gole engel olamadı.

Markovic etkisi

Bordo mavililerin devre arasında Gaziantep FK takımından renklerine bağladığı Lazar Markovic kısa sürede 11'e yerleşti. Sırp kanat, Ankaragücü ile oynanan kupa maçında da etkili bir performans sergiledi. Abdülkadir Ömür'ün kaydettiği golde meşin yuvarlağı iğne deliğinden geçirerek harika bir asist yapan 29 yaşındaki yıldız bugün de Karadeniz devinin en önemli silahlarından olacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Djilobodji, Yasin, Donk, Eysseric, Malsa, Hajradinovic, Mustafa, Fall, Chouiar.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.