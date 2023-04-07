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Trabzonspor Sergen Yalçın'la ikinci kez görüşecek

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, teknik direktörlük görevi konusunda Sergen Yalçın'la görüşme gerçekleştirdi. İki tarafın maddi konularda anlaşma sağlayamadığı ve ikinci kez görüşeceği ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 16:20 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 16:41
Trabzonspor Sergen Yalçın'la ikinci kez görüşecek

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında ilk görüşme gerçekleşti. Maddi konularda anlaşma sağlanamazken, ikinci bir görüşme daha yapılması bekleniyor.

1.84'LÜK ORTALAMA TUTTURDU

Sergen Yalçın teknik adamlık kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı. Gazintepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta görev yaptı. Siyah-beyazlıların başında 79 maça çıktı. 45 galibiyet, 10 beraberlik, 24 yenilgi aldı. Kartal onun döneminde 152 gol attı. 106 gol yedi. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1.84'lük puan ortalamasına ulaştı. 2 kupa kazandı.

DERELİOĞLU ÇIKARACAK

Yönetim hoca adaylarıyla görüşmelere başladı. Ancak hafta sonuna kadar bu temasların sonuçlanmaması durumunda takımı Kasımpaşa maçına İhsan Gündüz Derelioğlu çıkaracak. Ardından da yeni teknik adamın takımı devralmasına kadar Derelioğlu görev yapacak. Daha önce de geçici antrenör olarak Trabzonspor'un başında maça çıkmıştı.

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