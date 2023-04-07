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Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanına yeni hocası Derelioğlu ile gitti

Trabzonspor, teknik direktör Orhan Ak’ın ayrılığının ardından göreve getirilen İhsan Derelioğlu yönetiminde Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 18:03
Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanına yeni hocası Derelioğlu ile gitti

Trabzonspor, teknik direktör Orhan Ak'ın ayrılığının ardından göreve getirilen İhsan Derelioğlu yönetiminde Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, yarın oynanacak müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Orhan Ak'ın istifasının ardından görevlendirilen İhsan Derelioğlu ile dün ilk idmanını yapan oyuncular, bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Son hazırlıklarını yapan bordo-mavili ekip saat 17.00'de Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Trabzonspor'un deplasman kafilesinde, sakatlığı süren Trezeguet, tedavisi devam eden Dorukhan Toköz ile Serkan Asan, genç oyunculardan Hakan Aydın, Taha Altıkardeş, Emirhan Zaman ve kadro dışı kalan Süleyman Cebeci yer almadı.

Trabzonspor'un 23 kişinde oluşan Kasımpaşa maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Gbamin, Siopis, Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Edin Visca, Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez"



Kaynak: DHA

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