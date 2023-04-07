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Büyük düşüş

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta en büyük pay sahibi olarak gösterilen kaleci Uğurcan Çakır, özellikle son periyotta büyük düşüş yaşıyor. Fırtına, çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti. Geçen yıl takım savunmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, ligde 38 maçta 36 gol yemişti. Trabzonspor aynı sayıya bu kez 26 lig maçında ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
Büyük düşüş
Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta en büyük pay sahibi olarak gösterilen kaleci Uğurcan Çakır, özellikle son periyotta büyük düşüş yaşıyor. Fırtına, çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti. Geçen yıl takım savunmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, ligde 38 maçta 36 gol yemişti. Trabzonspor aynı sayıya bu kez 26 lig maçında ulaştı.
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