Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta en büyük pay sahibi olarak gösterilen kaleci Uğurcan Çakır, özellikle son periyotta büyük düşüş yaşıyor. Fırtına, çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti. Geçen yıl takım savunmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, ligde 38 maçta 36 gol yemişti. Trabzonspor aynı sayıya bu kez 26 lig maçında ulaştı.
Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta en büyük pay sahibi olarak gösterilen kaleci Uğurcan Çakır, özellikle son periyotta büyük düşüş yaşıyor. Fırtına, çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti. Geçen yıl takım savunmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, ligde 38 maçta 36 gol yemişti. Trabzonspor aynı sayıya bu kez 26 lig maçında ulaştı.