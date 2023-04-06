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Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi! Görüşme...

Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo-mavililerde gündemin ilk sırasında Sergen Yalçın yer alıyor. A Spor'un haberine göre; Karadeniz Fırtınası'nda başkan Ertuğrul Doğan, deneyimli hoca Sergen Yalçın ile görüşme yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 16:25 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 16:36
Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi! Görüşme...

Bordo-mavili yönetim de bu karşılaşma sonrasında Eryaman Stadı'nda mini bir toplantı yaptı. Tüm yöneticiler fikirlerini paylaştı. Ardından da dün görüntülü konferans şeklinde bir toplantı daha gerçekleştirdiler. Vincenzo Montella (Adana Demirspor) ve Çağdaş Atan (Kayserispor) isimleri takım çalıştırdıkları için arka plana itildi.

Birçok yönetici takımın toparlanması ve kısa sürede reaksiyon vermesi için Sergen Yalçın'ın adını öne çıkardı.

RESMİ TEMAS BU AKŞAM!
Trabzonspor yönetimi, 50 yaşındaki çalıştırıcıyla bu akşam masaya oturacak ve pazarlıkları başlatacak.

1.84'LÜK ORTALAMA TUTTURDU
Sergen Yalçın teknik adamlık kariyerine Beşiktaş alt yapısında başladı. Gazintepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta görev yaptı. Siyah-beyazlıların başında 79 maça çıktı. 45 galibiyet, 10 beraberlik, 24 yenilgi aldı. Kartal onun döneminde 152 gol attı. 106 gol yedi. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1.84'lük puan ortalamasına ulaştı. 2 kupa kazandı.

DERELİOĞLU ÇIKARACAK
Yönetim hoca adaylarıyla görüşmelere başlayacak. Ancak hafta sonuna kadar bu temasların sonuçlanmaması durumunda takımı Kasımpaşa maçına İhsan Gündüz Derelioğlu çıkaracak. Ardından da yeni teknik adamın takımı devralmasına kadar Derelioğlu görev yapacak. Daha önce de geçici antrenör olarak Trabzonspor'un başında maça çıkmıştı.

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