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Acı haberi Trabzonspor duyurdu! Vitor Hugo'nun annesi vefat etti

Son dakika Trabzonspor haberleri... Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılarak ülkesinin takımlarından Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo'nun annesi vefat etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 15:27
Acı haberi Trabzonspor duyurdu! Vitor Hugo'nun annesi vefat etti

Trabzonspor'un eski stoperi Vitor Hugo'nun acı günü... Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili takımdan ayrılarak ülkesinin Bahia takımına transfer olan deneyimli savunmacı Vitor Hugo'nun, annesinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Başarılı stoper, Trabzonspor'dan ayrılma nedeni olarak annesinin rahatsızlığını gerekçe göstermişti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eski futbolcumuz Vitor Hugo'nun değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hugo ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.

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