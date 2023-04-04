Uğurcan aranıyor

Geçen yıl şampiyonluğun mimarlarından olan Uğurcan Çakır, bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor. 4-3 kaybedilen Kayserispor maçında 4 isabetli şutta 4 gol yiyen 26 yaşındaki eldiven büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Geride kalan 23 karşılaşmada kaleye geçen Uğurcan, isabet eden 88 şutta 36 gol yerken %61'lik kurtarış değeriyle ligin en vasat 3 eldiveni arasında (Ersin Destanoğlu %54, Viviano %58) yer aldı. Ayrıca takımının yediği gollerin 2'sinde bireysel hata yaptı.
Geçen yıl şampiyonluğun mimarlarından olan Uğurcan Çakır, bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor. 4-3 kaybedilen Kayserispor maçında 4 isabetli şutta 4 gol yiyen 26 yaşındaki eldiven büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Geride kalan 23 karşılaşmada kaleye geçen Uğurcan, isabet eden 88 şutta 36 gol yerken %61'lik kurtarış değeriyle ligin en vasat 3 eldiveni arasında (Ersin Destanoğlu %54, Viviano %58) yer aldı. Ayrıca takımının yediği gollerin 2'sinde bireysel hata yaptı.