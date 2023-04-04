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Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti!

Trabzonspor son olarak Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından teknik direktör Orhan Ak'tan istifa açıklaması geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 23:12 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 23:33
Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Orhan Ak'tan istifa açıklaması geldi.

İŞTE ORHAN AK'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI:

Abdullah Hocamın istifa sürecinde ben hocamızla başkanımızla konuştum. Beraber geldik, beraber ayrılalım dedik. O süreçte ricada bulundular. Daha farklı görüşler de oldu. Ben '2.5 senedir biriyim. Trabzonspor'da çok şeyler kazandım' dedim. İçeriden biri olarak yardımcı olmak istedim. Haftalık, aylık konuşabiliriz dedim. Takımın yaşadığı o durumu görüyorduk. Bir umut belki, çıkış olabilir dedik. Takım ile ilk maç, Adana Demirspor maçı fena geçmemişti. Son 2 maç sezonun özeti gibiydi.

Bir yere getiriyorsunuz, golden sonra dağılmalar oluyor. Mental sorunu çözemedik. Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım. Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım. Oyuncuların gayretine teşekkür ediyorum. Bazen olmuyor, değiştiremiyorsunuz. İçeriden birinin kalması da doğru değilmiş. Güzel bir tecrübe oldu. Herkes hakkını helal etsin. Tek elimizde kalan şeyi de kaybettiğimiz için de üzgünüz. Trabzonspor bu şekilde kaybetmemeli. Trabzonspor'u yenen acı çekerek yenmeli. Bu kadar kolay goller yemek hiç yakışmadı. Kapanış, benim adıma da üzüntülü oldu.

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