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Kupa sahnesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, bugün A.Gücü ile karşılaşacak. Fırtına 5. turdan başladığı kupa yolculuğunda Samsunspor'u 3-0 ve son 16 turunda ise Ümraniyespor'u 4-1 yenmişti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde kazanan turu geçecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
Kupa sahnesi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, bugün A.Gücü ile karşılaşacak. Fırtına 5. turdan başladığı kupa yolculuğunda Samsunspor'u 3-0 ve son 16 turunda ise Ümraniyespor'u 4-1 yenmişti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde kazanan turu geçecek.
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