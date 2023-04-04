Kupa sahnesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, bugün A.Gücü ile karşılaşacak. Fırtına 5. turdan başladığı kupa yolculuğunda Samsunspor'u 3-0 ve son 16 turunda ise Ümraniyespor'u 4-1 yenmişti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde kazanan turu geçecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, bugün A.Gücü ile karşılaşacak. Fırtına 5. turdan başladığı kupa yolculuğunda Samsunspor'u 3-0 ve son 16 turunda ise Ümraniyespor'u 4-1 yenmişti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde kazanan turu geçecek.