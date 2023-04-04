Haberler Trabzonspor Hugo'dan 2.1 milyon euro

Hugo'dan 2.1 milyon euro

Trabzonspor'da 2020 yılından bu yana forma giyen Vitor Hugo, Bahia'ya transfer oldu. Bordo mavili kulüp, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan stoperin ayrılığını KAP'a bildirdi: "Bahia, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 800 bin euro ödeyecek. Hugo herhangi bir tazminat talep etmemiş olup, 320 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçti." 4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan 31 yaşındaki Brezilyalı stoper, 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
Hugo'dan 2.1 milyon euro
Trabzonspor'da 2020 yılından bu yana forma giyen Vitor Hugo, Bahia'ya transfer oldu. Bordo mavili kulüp, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan stoperin ayrılığını KAP'a bildirdi: "Bahia, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 800 bin euro ödeyecek. Hugo herhangi bir tazminat talep etmemiş olup, 320 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçti." 4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan 31 yaşındaki Brezilyalı stoper, 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanmıştı.
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