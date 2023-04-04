Annemin yanında olmalıyım

Hugo, Trabzon'a ve taraftarlara veda etti: "Şimdi geçmişe bakınca, sanki buraya dün gelmiş gibiyim ama neredeyse birlikte üç yılımızı dolduracağız. Nice galibiyetler, güzel stadyumumuzda dolu tribünler önünde özellikle geçen yıl oynadığımız maçlardan sonra, artık veda etme vakti. Annemin sağlık sorunları var. Kalbim bu zor zamanda onun yanında olmam gerektiğini söylüyor. Burada çok mutluydum."

TEŞEKKÜR PLAKETİ

Fırtına, Hugo'ya teşekkür plaketi verdi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, plaket takdim ettiği Brezilyalı stopere takıma verdiği emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Trabzonspor, Hugo'ya ayrıca sosyal medyadan yayımladığı videoyla veda etti.

99

Trabzonspor ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Hugo, bordomavili forma ile toplam 99 maça çıktı. 9 gol attı ve 1 de asist yaptı.