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ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Ankaragücü - Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Çeyrek final maçında iki ekip kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 09:40
ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Ankaragücü - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TEK HEDEF KUPA KALDI

Trabzonspor, şampiyonluk yarışında umutlarını sürdürse bile en gerçekçi hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı almak olarak belirledi. Avrupa'dan da elenen Trabzonspor, Ankaragücü'u da yenerek yarı finale çıkmak istiyor.

10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman Stadyumu)

5 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef Stadyumu)

6 Nisan Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker Stadyumu)

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Ankaragücü eşleşmesinin kazananı karşılaşacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

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