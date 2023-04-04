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ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR CANLI İZLE ZTK 📺 | Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçıyla devam ediyor. Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olacak. Kritik müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 15:33 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 15:50
ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR CANLI İZLE ZTK 📺 | Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Ankaragücü - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TEK HEDEF KUPA KALDI

Trabzonspor, şampiyonluk yarışında umutlarını sürdürse bile en gerçekçi hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı almak olarak belirledi. Avrupa'dan da elenen Trabzonspor, Ankaragücü'u da yenerek yarı finale çıkmak istiyor.

10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman Stadyumu)

5 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef Stadyumu)

6 Nisan Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker Stadyumu)

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Ankaragücü eşleşmesinin kazananı karşılaşacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

FIRTINA'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trezeguet, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan yer almadı.

Bordo-mavili takımın kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Jean-Philippe Gbamin, Manolis Siopis, Anatasios Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Edin Visca, Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez.

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