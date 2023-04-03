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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da sıkıntı büyük! 21 yıl sonra...

Trabzonspor'da savunma hattı alarm veriyor. Toplam 4 maçı 4 ve üzeri gol yiyerek kaybeden Fırtına, geçen yılın 27. haftasına göre kalesinde 16 gol daha fazla gördü. Savunma hattında istikrar sağlanamadı. | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da sıkıntı büyük! 21 yıl sonra...

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Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon kalesini gole kapatmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Şampiyon olarak tamamladığı geçtiğimiz sezonun 27. haftasında 51 kez fileleri sarsan ve kalesinde sadece 20 gol gören Karadeniz devi, bu sezon ise aynı dönem itibariyle 45 gol attı, rakiplerine 36 kez geçit verdi. Geçtiğimiz sezonun aynı dönemine göre 16 gol fazla yiyen bordo-mavili takım, şu ana kadar oynadığı 26 lig maçının 12'sinde kalesini kapatırken, 14'ünde ise rakip hücumcuları durduramadı.

3 SENE SONRA TEKRARLADI

Trabzonspor için gol yeme sıkıntısı adeta kabusa dönmüş durumda. Bordomavili takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 4 gol veya daha üzerinde gol yiyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı. En son 21 yıl önce 2001-02 sezonunda 5 maçı 4 gol ve üzerinde yiyerek kaybeden Karadeniz devi, aradan geçen uzun zaman sonra tekrar kötü bir istatistiğe sahip oldu. Trabzonspor ayrıca en son Ekim 2020 tarihinde bir iç saha maçında kalesinde 4 gol veya üzerinde yemişti. Teknik direktör Orhan Ak, ikinci maçında kaybetmiş oldu.

Büyük fırsat kaçtı

Sezon sonunda Avrupa'ya gitme hayaliyle yarışta tutunmaya çalışan Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü sırasındaki Adana Demirspor'un yenildiği haftada Kayserispor'a mağlup olarak bu avantajını da kaybetti. Önünde tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kalan bordo-mavililer, kupa hayaline dair taraftara umut vermedi.


Taraftar yalnız bıraktı


Takımın kötü gidişatı tribünlerden uzaklaşan taraftalar, yeni başkan Ertuğrul Doğan ve yeni yönetimini ilk maçında yalnız bıraktı. Az sayıda taraftarın ilgi gösterdiği Kayserispor maçında yalnızca 6 bine yakın taraftar tribünde yer aldı

1 Nisan şakası

Yerel gazeteler, bordo-mavililerin mağlubiyetini manşetlerine taşıdı. Futbolcuları eleştiri yağmuruna tutan gazeteler, '1 Nisan şakası' , 'Trabzonspor milli ara dönüşünde evinde tel tel döküldü, zor dostum zor', 'Fırtına'dan eser yok, ne oldu sana Uğurcan' başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.
Ligde ilkler yaşandı.

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