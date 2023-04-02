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Maxi Gomez 5. golünü attı

Fırtına'nın Kayserispor ile oynadığı mücadelede Maxi Gomez maçın hemen başında beraberlik golünü attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
Maxi Gomez 5. golünü attı
Fırtına'nın Kayserispor ile oynadığı mücadelede Maxi Gomez maçın hemen başında beraberlik golünü attı. Kaleci Bilal ile karşı karşıya kalan Uruguaylı forvet düzgün bir vuruşla fileleri havalandırmayı başardı. Bu Gomez'in 5. golü oldu. Tecrübeli hücum oyuncusunun ayrıca 3 de asisti bulunuyor

Ak'tan mini rotasyon

Sezon sonuna kadar Trabzonspor, Orhan Ak'a enamet edilmişti. Ak, ilk maçına çıktı. Vitor Hugo, Jens Larsen, Enis Bardhi ve Doğucan Haspolat'ın yerine Stefano Denswil, Eren Elmalı, Edin Visca ile Lazar Markovic'i sahaya sürdü.
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