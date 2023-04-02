Her isabetli şut gol oldu

ŞANSSIZ MARKOVIC
Gaziantep FK''dan gelen Lazar Markovic ilk defa 11'de maça çıktı. Gole de çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortaya çok iyi yükseldi. Kafa vuruşu direkten geri geldi. Dönen topta bu sefer de Bilal'i aşamadı. 2. devrede bir topu daha direkten geri geldi.
YUSUF'A TEK DEVRE DAYANDI
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, Kayserispor maçında ilk 11'deydi. Ancak tecrübeli futbolcu bir kez daha beklenilen performansın çok altında kaldı. Bordomavili tribünler de onu protesto etmeye başladı. Teknik direktör Orhan Ak devre arasında 26 yaşındaki futbolcusunu kenara çekti. Yerine Enis Bardhi'yi koydu. Bu hamle ile Trabzonspor'un hücum zenginliği arttı. Ancak yetmedi.
DEĞİŞİKLİKLER TAKIMI GERİ İTTİ
Abdülkadir Ömür, Kayserispor maçında etkili bir oyun sergiliyordu. 20 maçlık gol hasretine de son vermişti. Ancak Orhan Ak hem Abdülkadir Ömür'ü hem de Lazar Markovic'i kenara çekti. Bu andan itibaren Trabzonspor'un hücum çeşitliliği ve sürekliliği azaldı. Ak maç sonunda Ömür için "Abdülkadir'in bir sakatlığı vardı. Markovic geniş alanda etkili. Set oyunu için Bakasetas'ı aldım" dedi. Bu değişiklikler yenilgiyi hazırladı.