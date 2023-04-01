Yeni Fırtına sahnede! İşte Trabzonspor'un Kayserispor maçı 11'i

Önce Adana Demirspor'u 4-1 yenen, ardından geçen hafta Gaziantep FK maçını hükmen kazanan Trabzonspor, bugün Kayserispor'u ağırlıyor. Yeni yönetim, yeni teknik direktörü ile birlikte taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmayı planlayan bordo-mavililer üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Fırtına, ligde 44 puan ile 5. sırada. Rakibi ise 38 puanla 7. basamakta. Saat 16.00'da Akyazı Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta yapacak.



Yönetimin ilk maçı



Karadeniz devinde, 25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Ertuğrul Doğan başkanlığa seçilmişti. 18. başkan olan Doğan, bugün Kayserispor maçıyla ilk karşılaşmasına çıkıyor.



Takımda 5 eksik

Bordo-mavili takımda 5 eksik var. Tedavileri devam eden Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Trezeguet ve Naci Ünüvar'ın yanı sıra Brezilya'nın Bahia ekibine transferi resmiyet kazanması beklenen Hugo bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.



Orhan Ak siftahı



Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak, 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçında antrenör olarak sahaya çıkmıştı. 43 yaşındaki hoca, Kayseri karşısında ilk kez 'Trabzonspor Teknik Direktörü' olarak sahaya çıkacak.



Trabzonspor 32-7 üstün



Trabzonspor ile Kayserispor, ligde 52. kez karşı karşıya gelecek. 51 maçta bordo-mavililerin 32-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Fırtına, rakip filelere 96 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü. Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



İŞTE TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez



Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Arif, Carole, Gökhan, Kemen, Uzodimma, Emrah, Cardos, Mane, Thiam