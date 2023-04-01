Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak: Avrupa'da olmak zorundayız

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi bordo mavililerde teknik direktör Orhan Ak karşılaşma öncesi konuştu.

Orhan Ak'ın sözleri;

Orhan Ak: "Bu maçı kazanmamız lazım. Şöyle bir gerçeğimiz var; Trabzonspor yarışır. Bu sene şampiyonluktan uzak dursak da Avrupa'da olmak zorundayız. İki yolu var. Ligde ilk 3'te olmak ve açık, net hedefimiz olan Türkiye Kupası. Camianın, taraftarın beklentisini biliyoruz"

Trabzonspor'daki yeni görevi hakkında konuşan Ak, "Benim için bu büyük bir fırsat, büyük bir adım. Oyuncuları yakından tanıyorum. 2.5 senedir belli bir kısmıyla kupa kaldırdık. Yeni gelenleri yakından tanıyorum. O enerjiyi, birlikteliği gördüm onlarda. Adana Demirspor maçının ilk 25 dakikası ve bütün ikinci yarıyı görünce daha başka bir motivasyon oluyor." dedi.

"9 SENEDİR AVCI İLE BERABERE ÇALIŞTIM"

Abdullah Avcı hakkında açıklamalarda bulunan Orhan Ak, "Ben 9 senedir Abdullah Avcı ile beraberim. Onun vesilesiyle tecrübeler elde ettim. Buraların dinamizmini biliyoruz. Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta da bulundum. Ben de konforlu bir alandan çıkıp daha zor, meşakkatli, heyecanlı, uyku saatlerinin bile değiştiği bir serüvene başlıyorum. Benim için de, oyuncular için de inşallah bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.