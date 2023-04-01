Haberler Trabzonspor Trabzonspor Kayserispor maçı canlı izle 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Kayserispor maçı canlı izle 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 10:20
Trabzonspor Kayserispor maçı canlı izle 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kayserispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? TS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kayserispor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez

Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Arif, Carole, Gökhan, Kemen, Uzodimma, Emrah, Cardos, Mane, Thiam

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Habib'i Burak Altay: Kız çocuğu babası olmak, ehlileştirdi, sakinleştirdi...
Cansu Dere aylar sonra yüzünü gösterdi! Gıda zehirlenmesi, yatak odası yangını derken bir de kaza geçirmişti işte son durumu
Yönetim derbi primini belirledi! İşte o rakam
Samandıra'da kritik görüşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni Fırtına sahnede! İşte Kayseri maçı 11'i
Fırtına'da seri zamanı!
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - A.Demirspor maçı saat kaçta? G.Saray - A.Demirspor maçı saat kaçta? 10:18
Avustralya GP'de pole pozisyonu Max Verstappen'in! Avustralya GP'de pole pozisyonu Max Verstappen'in! 09:57
F.Bahçe'den sürpriz hamle! görüşme ortaya çıktı F.Bahçe'den sürpriz hamle! görüşme ortaya çıktı 09:52
Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi Buruk'tan takıma derbi uyarısı! Bunları söyledi 09:48
Fırtına Kayserispor'u ağırlıyor! Fırtına Kayserispor'u ağırlıyor! 09:36
Yönetim derbi primini belirledi! İşte o rakam Yönetim derbi primini belirledi! İşte o rakam 09:11
Daha Eski
İşte Kartal'ın Kadıköy savunması! İşte Kartal'ın Kadıköy savunması! 09:06
Flaş F.Bahçe yorumu! "Kaybetmek mental yıkıma yol açar" Flaş F.Bahçe yorumu! "Kaybetmek mental yıkıma yol açar" 08:05
F.Bahçe scoutları İrlanda-Fransa maçında onu izledi! F.Bahçe scoutları İrlanda-Fransa maçında onu izledi! 07:42
Marsilya ve Montpellier birer puana razı oldu! Marsilya ve Montpellier birer puana razı oldu! 00:25
Marsilya ve Montpellier birer puana razı oldu! Marsilya ve Montpellier birer puana razı oldu! 00:21
Fransa'dan iftar yasağı! Fransa'dan iftar yasağı! 00:18