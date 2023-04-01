Trabzonspor - Kayserispor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış karşılaşamsında Trabzonspor ile Kayserispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor, Ertuğrul Doğan yönetimi ile ilk maçına çıkıyor. Orhan Ak ile devam kararı alan Fırtına galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Kayserispor, zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Erkan Özdamar'ın yönettiği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Visca, Markovic, Gomez.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemiyor. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkıyor. Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.



TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? TS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kayserispor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.