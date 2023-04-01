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TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? TS maçı canlı saat kaçta?

Trabzonspor ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik mücadelede Erkan Özdamar düdük çalacak. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar, Trezeguet ve Vitor Hugo kritik maçta forma giyemeyecek. İki takımda da hedef 3 puanı almak ve çıkışa geçmek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? TS maçı canlı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 13:10 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 13:40
TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? TS maçı canlı saat kaçta?

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kayserispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? TS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kayserispor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez

Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Arif, Carole, Gökhan, Kemen, Uzodimma, Emrah, Cardos, Mane, Thiam

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