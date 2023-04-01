Haberler Trabzonspor 3'lü hücuma geçiş

3'lü hücuma geçiş

Teknik direktör Orhan Ak, Trabzonspor’un oyun planında bazı değişikliklere giderek üçlü hücum planını kullanacak. Solda Markovic forma giyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
3'lü hücuma geçiş
Teknik direktör Orhan Ak, bugünkü Kayserispor maçında kadroda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Üçlü hücum hattı tercihinde bulunması beklenen Ak, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Trezeguet'nin yerine sol kanatta Markovic'e forma verecek. Hugo'nun ayrılmasından sonra stoper bölgesinde BartraDenswil ikilisini görevlendirmesi bekleniyor. İleride Maxi Gomez'i daha fazla topla buluşturmak isteyen Ak, Visca ve Markovic ile hücum çeşitliliğini artıracak.
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