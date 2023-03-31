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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın en büyük kozu Edin Visca!

Bordo-mavililerde Adana Demirspor maçında 1 gol ve 1 asistle şov yapan Boşnak sağ kanat, sezonun kalan maçlarında gol yolllarındaki en büyük kozu olacak. | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın en büyük kozu Edin Visca!

Bordo-mavili takımda sezonun geriye kalan bölümünde özellikle kanatlarda birçok futbolcu forma mücadelesi verecek.

Sezon başından beri Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalması büyük bir sıkıntı yaşatmıştı. Eski teknik direktör Abdullah Avcı; Trezeguet, Djaniny, Lahtimi, Abdülkadir Ömür ve Naci Ünüvar gibi isimleri Visca'nın yokluğunda denediği sağ kanatta istediği verimi alamamıştı. Ancak Boşnak yıldız artık geri döndü. Adana Demirspor maçında oyuna sonradan girip 1 gol 1 asistle oynayan 32 yaşındaki tecrübe abidesi sezonun kalan bölümünde takımdaki dengeleri değiştirecek.

Edin Visca'nın geri dönmesiyle diğer kanat oyuncuları Trezeguet, Naci, Lahtimi ve devre arasında takıma katılan Markovic arasında sıkı bir forma mücadelesi yaşanacak. Daha önce bu bölgedeki rotasyon sıkıntıları nedeniyle kanatsız oyun formasyonuyla dahi sahaya çıkan Trabzonspor için şimdi hem sağ hem de sol kanatta yaşanan rekabetin hücum oyuncularının atacağı gol sayılarına da yansıması bekleniyor. Bu arada yeni hoca Orhan Ak, Visca ile özel görüşerek, "Kritik bir durumdan geçiyoruz. Ligde zirvenin uzağında kaldık ama Türkiye Kupası'nı alabiliriz. Gerekeni yapalım" dediği belirtildi.

ERKENDEN GERİ DÖNDÜ

Kolu ve köprücük kemiği kırılan Bosnalı futbolcu için görevinden ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, "Belki de sözleşmesini dondurabiliriz" demişti... Ancak Visca, azmiyle iki sakatlığı da atlatmayı başardı. Son sakatlığı nedeniyle en az 4 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Edin hırs yaparak, kendisine çok iyi baktı ve daha 2 ay dolmadan sahalara döndü.

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