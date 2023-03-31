Hugo Bahia’da

4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan ve 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanan Vitor Hugo, ülkesinin takımı Bahia'ya transfer oldu. Brezilya'da 3 Nisan tarihinde sona erecek transfer dönemi öncesi kulüpler arasındaki yazışmalar tamamlandı. Karadeniz devinin 2 milyon euro alacağı öğrenildi. 31 yaşındaki savunmacı 3 sezon önce Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya gelmişti. Fırtına'nın Vitor Hugo için 800 bin euro'luk bir taksidi daha var ve ekim ayına kadar ödenmesi gerekli. Hugo'nun annesinin rahatsızlığı bu transferin hızlıca sonuçlanmasına neden oldu.

DALYA YAPACAKTI

Bordo-mavili takımda bugüne kadar 99 resmi maça çıkan Hugo, Kayserispor sınavıyla dalya yapacaktı. Brezilyalı stoper bugüne kadar toplam 9 gol ve 1 asist katkısında bulunurken; 16 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştü. 100