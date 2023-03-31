Haberler Trabzonspor Akyazı’nın fatihi oldu

Akyazı’nın fatihi oldu

Karadeniz devi bu sezon evinde sert esti, deplasmanda sustu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 06:50
Akyazı’nın fatihi oldu

Süper Lig'de 44 puanın 30'unu iç sahada oynadığı karşılaşmalarda toplayan bordo-mavililer, Akyazı'da 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 1 kez kaybetti. 2.3 puan ortalaması elde etmeyi başardı.

AVRUPA'DA AYNI TARİFE

Bordo-mavili takım evinde oynadığı Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında hiç yenilmedi... Avrupa'da 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

İÇ SAHADA KALE KAPALI

Fırtına evinde rakiplerini kalesine de fazla yaklaştırmadı. 13 iç saha maçında 24 gol kaydeden Karadeniz devi, kalesinde 7 gol gördü. 13 karşılaşmanın 9'unda kalesini kapattı. Sadece 4 maçta gol yedi. Bunların 3'ünde kalesinde 2'şer, 1'inde 1 gol gördü.

DIŞARIDA ESEMEDİ

İç sahada lider Galatasaray'dan sonra en fazla puan toplayan takım olan Fırtına, deplasmanda ise tam ters bir grafik ortaya koydu. Ligde 11 deplasmanda sadece 3 kez kazandı. 6 kez yenildi, 3 beraberlik alarak 11 puan toplayabildi.

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