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Trabzon'u seçtim

Markovic: Trabzonspor isteyince görüştük. Bordo-mavili kulübün ve taraftarının ne kadar büyük olduğunu çok iyi bildiğim için benim adıma çabuk gelişen bir süreç oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Trabzon'u seçtim

Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da takımın son transferi Lazar Markovic basın mensuplarının karşısına çıktı. Devre arasında kiralık olarak takıma katılan kanat oyuncusu, soruları yanıtladı. Markovic, depremden etkilenen takımların ligden çekilmesi ve futbolcuların farklı takımlara transfer olmasıyla ilgili, "Bütün oyuncular adına zor bir dönemdi. Sadece kulüp bulmak değil, doğru kulüp bulmak önemli ve bunun için az zaman vardı. Benim için işler biraz farklı gelişti. Trabzonspor isteyince görüştük. Kulübün ve taraftarın ne kadar büyük olduğunu bildiğim için benim adıma çabuk gelişen bir süreç oldu" ifadelerini kullandı.

Bana yardımcı oldular

Adana Demirspor karşılaşmasında sergilediği performansı taraftarların beğenmesi ve takımda kalıcı olmasına yönelik taleplerini değerlendiren Markovic, "Bunu yanıtlayabilecek kişi ben değilim. Burada kiralık oynuyorum. Gaziantep FK'nın oyuncusuyum. Buraya çabuk adapte olmamın sebeplerinden birisi, takım arkadaşlarımın ilk günden itibaren beni yanlarına alıp destek olması" diye konuştu.

Avcı'ya teşekkür ederim

Sırp futbolcu Markovic, kulüpteki başkan ve takımdaki hoca değişikliğine ilişkin soruyu, "Bu vesileyle şu an bizimle olmayan Abdullah Avcı ve ekibi beni buraya isteyen kişilerdi. Onlara teşekkür etmek istiyorum. İşim sahada elimden gelenin en iyisini vermek ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum" sözleriyle yanıtladı.

Direkt etkilenmedik

Markovic: "Deprem olduğu gece maç için Antalya'daydık. O nedenle doğrudan etkilenmedik. Şanslıydık bu konuda ama ne yazık ki depremden birçok insan çok etkilendi. Oynadığım takımın bulunduğu şehri ve depremden etkilenen şehirlerin yanında olduğumu kesinlikle ifade etmek istiyorum."

Sağ-sol fark etmez

Trezeguet'nin yokluğunda sol kanatta oynaması sorulan 29 yaşındaki Markavic, "Sağda da solda da oynayabiliyorum. Böyle bir yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Hocamız nerede bana ihtiyaç duyarda orada oynarım ve en iyisini yapmaya çalışıyorum. Amacım bu kulübe iyi bir hizmet sunabilmek" dedi.

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