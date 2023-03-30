Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda pas ve taktik çalışma yapıldı.

Trabzonspor'un Brezilya'nın Bahia Kulübü ile bonservisi konusunda anlaştığı stoper oyuncusu Vitor Hugo, transfer görüşmelerinin tamamlanması için kentten ayrıldı. Bugünkü çalışmada yer almayan Hugo'nun sağlık kontrolünden geçeceği ardından da resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Bordo-mavililer, cuma günü yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.