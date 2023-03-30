TRABZON HABERİ: Fırtına'da yeni yönetim sorunları hızla çözüyor

Trabzonspor'da mart ayı içerisinde ödenmesi gereken 350 milyon TL'lik gecikmiş borç nedeniyle kulüp UEFA lisansı alamama tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bazı futbolcuların da alacaklarının tahsili için kulübe ihtar çekmesinden sonra Başkan Ertuğrul Doğan yönetimindeki yeni yönetim kurulu ilk iş olarak bu sorunu ortadan kaldırdı. Bordo-mavili takımda ayrıca ödemelerin yaklaşık 4 ay geriden gelmesi sebebiyle toplamda 8 oyuncu kulübe ihtar çekmişti. Yönetim kurulu dün itibariyle bu futbolcuların da paralarını yatırarak serbest kalma gibi bir durumun ortadan kalkmasını sağladı.

TÜM SORUNLAR SIRAYLA ÇÖZÜLECEK

Bu oyunculara dün itibariyle 2 milyon 600 bin euro (53 milyon TL) ödeme yapıldı ve alacaklarının bir bölümü ödendiği için ihtarları ortadan kaldırıldı. 31 Mart tarihine kadar diğer futbolcu ödemelerini de yapması gereken yönetim kurulu ay sonunda UEFA kulüp lisansı alınmasıyla ilgili tüm sorunları çözmeyi amaçlıyor. Bu arada yönetim kurulundan alınan bilgiye göre kulüp yetkilileri gerçekleşen ödemelerle ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak. Şu an için ihtarlık durumun kalmaması ile biraz da olsa rahatlayan yönetimin önünde ciddi ödeme takvimi daha bulunuyor.

SOCAR AÇIKLADI

Karadeniz devinin stat sponsorluğu için görüştüğü iddia edilen SOCAR'dan resmi açıklama geldi: "SOCAR Türkiye sponsorluk stratejimiz kapsamında herhangi bir futbol kulübüne sponsor olma yönünde bir planımız bulunmamaktadır."