Şampiyon olacağız

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzon sokaklarında, tribünlerinde büyüyen biri için başkanlık gelinebilecek son nokta. Bu yaşta Allah bize bu görevi nasip etti. Delegeler geldi, destek oldu. Çok gururluyum ama mesuliyetimin de farkındayım" dedi. Bu desteğe layık olmaya çalışacaklarını belirten Doğan, "Onları böyle görünce biz de 'Trabzonspor'u öyle hale getirmemiz lazım ki artık konuştuğumuz konuları daha konuşmamamız lazım' diyoruz. Önümüzde bununla beraber çok ciddi bir süreç var. İşimiz zor. Az konuşup çok iş yapmak lazım. Önce ekonomi diyeceğiz. Bu, Türk futbolunun gerçeği artık" diye konuştu.

GEREKEN YAPILACAK

Doğan, sadece Trabzonspor'un değil, tüm kulüplerin ekonomik anlamda ciddi problemlerinin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Trabzonspor'un böyle bir sorunu var doğrudur ama Trabzonspor'un bunu çözecek gücü de var. Biz kendi açımızdan baktığımızda bu problemin çözümüyle alakalı çalışmalarımızı zaten yürütüyoruz. Bu hafta daha hızlı bir süreç olacak, gereken neyse yapacağız. Trabzonspor'un kalıtsal problemleri belli, çok ciddi bir borç yükü var. Yılların verdiği borç yükünü bir an önce yönetebilir hale getirmemiz lazım. Bunun için her kesimin desteğine ihtiyacımız var. Bu süreci birlikte daha kolay aşabiliriz."

PROJELERİ AÇIKLAYACAĞIZ

Büyük çaplı projelerinin bir an önce harekete geçirilmesi gerektiğini kaydeden Doğan, "Bu paraların, borçların blok blok kapanması lazım ki bu faiz yükünden kurtulalım. Bununla alakalı 2-3 projemiz var. Toplamda altyapıyı da işin içine kattığımızda gelir getirici projelerimizi önümüzdeki dönem açıklamaya başlayacağız. Trabzonspor, bu süreci çok açık bir şekilde yürütecek. Sürekli olarak delegelerimizi, camiamızı, basın mensuplarını bilgilendireceğiz" dedi.

HER SORUNU AŞARIZ

Doğan, seçime tek liste girdiklerini ama tek yürek çıktıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzonspor camiası çok büyüktür. Bence Trabzonspor camiasının, beraber olduğu sürece sadece Türkiye'de değil, dünya üzerinde aşamayacağı bir problem yok. Bu 5 yıllık süreç bana da farklı tecrübeler verdi. Her türlü kupayı aldık, şampiyonluk yaşadık. Şampiyonluktan sonra nasıl sıkıntılar yaşanabileceğini gördük. İnşallah yine şampiyon olacağız."

YARIŞMAK ZORUNDAYIZ

Doğan, takımın hedefsiz kalmayacağını belirterek, "Önümüzde Türkiye Kupası hedefi var. Ligde de gidebileceğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Trabzonspor yarışmak zorunda. Durum ne olursa olsun bunu becermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

HOCALAR ÇALIŞIYOR

Doğan, teknik direktör kararını yönetimin ortak alacağını belirterek şöyle devam etti: "Trabzon şehrini, yapısını biliyorsunuz. Bizim öyle başarısızlığa tahammülümüz yok. Çok ciddi bir karar vereceğiz. Şu an duruma baktığımızda sezon sonuna doğru geliyoruz. Boşta olan antrenör sayısı kısıtlı. Tercih edebileceğimiz hocaların çoğu görevde. Bu kulüplere saygısızlık yapma şansımız yok. Bizim gelenek göreneklerimize yakışmaz."