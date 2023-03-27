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Şifre: Sürdürülebilir ekonomi

Kısa, orta ve uzun vadede 5 yıllık makro plan hazırladıklarını vurgulayan Doğan, "Camiamıza detaylarını daha sonra açıklayacağız ancak özetlemek gerekirse yol haritamızın anahtar cümlesi sürdürülebilir ekonomidir. Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız sürdürülebilir ekonominin karşılığı kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacağımız altyapı organizasyonumuzu daha da sağlamlaştırmak ve scouting olacaktır. Elbette Trabzonspor'umuz yarışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Şifre: Sürdürülebilir ekonomi
Kısa, orta ve uzun vadede 5 yıllık makro plan hazırladıklarını vurgulayan Doğan, "Camiamıza detaylarını daha sonra açıklayacağız ancak özetlemek gerekirse yol haritamızın anahtar cümlesi sürdürülebilir ekonomidir. Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız sürdürülebilir ekonominin karşılığı kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacağımız altyapı organizasyonumuzu daha da sağlamlaştırmak ve scouting olacaktır. Elbette Trabzonspor'umuz yarışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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