Teklifler dinlenecek

Trabzonspor'da yeni seçilcek başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, kadrodan ayrılması muhtemel oyuncular için tüm teklifleri dinleyecek. Yeni teknik direktörün vereceği rapora göre de transfer politikası belirlenecek. İstediği futbolcular kalacak. İstemedikleri için teklifler değerlendirelecek. Maxi Gomez'den Trezeguet'ye, Bardhi'den Vitor Hugo'ya kadar oyunculara teklif yağıyor.
Trabzonspor'da yeni seçilcek başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, kadrodan ayrılması muhtemel oyuncular için tüm teklifleri dinleyecek. Yeni teknik direktörün vereceği rapora göre de transfer politikası belirlenecek. İstediği futbolcular kalacak. İstemedikleri için teklifler değerlendirelecek. Maxi Gomez'den Trezeguet'ye, Bardhi'den Vitor Hugo'ya kadar oyunculara teklif yağıyor.