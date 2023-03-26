Siopis ve Baka ile farka koştu

Yunanistan Milli takımı'nın Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maça Trabzonspor'un yıldızları damga vurdu. Manolas Siopis 45'te Anastasios Bakasetas ise 58. dakikada fileleri sarsmayı başardı. Yunanistan'ın diğer golünü de adı sık sık Karadeniz ekibiyle anılan Massouras kaydetti. Kariyerinde ilk defa milli maçta gol atan Siopis büyük sevinç yaşadı.
YunanistanMilli takımı'nın Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maça Trabzonspor'un yıldızları damga vurdu. Manolas Siopis 45'te Anastasios Bakasetas ise 58. dakikada fileleri sarsmayı başardı. Yunanistan'ın diğer golünü de adı sık sık Karadeniz ekibiyle anılan Massouras kaydetti. Kariyerinde ilk defa milli maçta gol atan Siopis büyük sevinç yaşadı.