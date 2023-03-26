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Siopis ve Baka ile farka koştu

Yunanistan Milli takımı'nın Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maça Trabzonspor'un yıldızları damga vurdu. Manolas Siopis 45'te Anastasios Bakasetas ise 58. dakikada fileleri sarsmayı başardı. Yunanistan'ın diğer golünü de adı sık sık Karadeniz ekibiyle anılan Massouras kaydetti. Kariyerinde ilk defa milli maçta gol atan Siopis büyük sevinç yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 06:50
Siopis ve Baka ile farka koştu
Yunanistan Milli takımı'nın Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maça Trabzonspor'un yıldızları damga vurdu. Manolas Siopis 45'te Anastasios Bakasetas ise 58. dakikada fileleri sarsmayı başardı. Yunanistan'ın diğer golünü de adı sık sık Karadeniz ekibiyle anılan Massouras kaydetti. Kariyerinde ilk defa milli maçta gol atan Siopis büyük sevinç yaşadı.
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