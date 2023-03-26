Doğan konuşacak

Bordo mavili kulübün kongresinde ilk gün sakin bir havada geçti. Bugün sabah saatlerinde başkan adayı Ertuğrul Doğan bir konuşma yapacak. Ardından oy verme işlemi başlayacak. Saat 16.00'ya kadar devam edecek. 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Doğan aday girdiği için Karadeniz kulübünün yeni başkanı olacak.
Bordo mavili kulübün kongresinde ilk gün sakin bir havada geçti. Bugün sabah saatlerinde başkan adayı Ertuğrul Doğan bir konuşma yapacak. Ardından oy verme işlemi başlayacak. Saat 16.00'ya kadar devam edecek. 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Doğan aday girdiği için Karadeniz kulübünün yeni başkanı olacak.