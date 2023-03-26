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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Dönemi başlıyor!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da tarihi bir gün yaşanıyor. Bordo mavililerde Ertuğrul Doğan tek aday olarak seçime katılıyor. Karadeniz devi 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulunu seçecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 06:50
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Dönemi başlıyor!

Bordo-mavili kulüpte tarihi gün... Sandıklar hazır, seçim saati bekleniyor. Trabzonspor'da seçim öncesinde ortam sakin. Çünkü Ertuğrul Doğan tek aday olarak seçime katılıyor. Sandıklar kuruldu. 09.00'da oy verme işlemi başlayacak. 16.00'da sandıklar kapanacak. Sayıma geçilecek. Ardından da güne 'başkan adayı' olarak başlayan Ertuğrul Doğan'ın 'başkan' unvanı resmiyete dökülecek. Ertuğrul Doğan hem oy verme işlemi öncesinde hem de seçildikten sonra birer konuşma yapacak.

20 AY GÖREV YAPACAK

Trabzonspor 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulunu seçecek. Ertuğrul Doğan başkanlığında göreve gelecek yeni yönetim kurulunun çalışma süresi 20 ay olacak. Bordo-mavili camia da seçimi bekliyor. Ertuğrul Doğan mazbatayı alır almaz kolları sıvayacak. Önceliği kulübün ekonomik durumuna verecek. Sürdürülebilir mali yapıyı oluşturmak için planlarını yürürlüğe sokacak. Sportif açıdan da yeni teknik adam seçimi ve transfer döneminde yapılacak hamleler merak ediliyor.

İBRA EDİLDİ

Trabzonspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda geçmiş yönetim kurulunun dönemi oylandı. Üyeler oy çokluğuyla eski yönetimi ibra etti.

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