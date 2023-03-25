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Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul başladı | CANLI

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'da başkanlık seçiminin de yapılacağı olağanüstü genel kurul başladı. İki gün sürecek kongrenin ilk gününde yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 10:31
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul başladı | CANLI

Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün sürecek genel kurulda, kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek başkan adayı olarak girecek. Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.

Kongrenin saat 09.00'da başlayan ilk gününde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülüyor. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak.

OY VERME İŞLEMİ İKİNCİ GÜN

İkinci günde aynı saatte başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Harun Özdemir, Recep Bakırtaş ve Levent Sekban, asil adaylık başvurusunda bulundu.

Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

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