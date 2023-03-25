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Trabzonspor'da ayrılık listesi kabarık! Tam 8 futbolcu...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Karadeniz devinde sezon sonunda birçok isimle yollar ayrılacak. Takımın çok köklü bir değişime gitmesi ve maaş yükünün 25 milyon euro’ya düşürülmesi hedefleniyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da ayrılık listesi kabarık! Tam 8 futbolcu...

Yeni başkan olacak Ertuğrul Doğan ve yönetimi, gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Sözleşmesi sona erecek Hamsik ile birlikte kiralık olarak takımda bulunan Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca yüksek para kazanan oyunculardan ayrılma isteği bulunanlara teklif getirmeleri durumunda gerekli kolaylık sağlanacak. Hugo, Peres ve Bakasetas gibi isimlere teklif ihtimali bulunuyor. Yurt dışı basınında isimleri sürekli olarak farklı takımlarla yazılan bu oyunculardan bonservis kazanmak isteyen yönetim, ayrıca maaş dengesini de oturtmaya çalışacak. Şu an Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Koita da kesin yolcu. Yunus Emre SEL

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