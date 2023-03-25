Önce ekonomi

Trabzonspor'da bugün başlayacak olağanüstü kongre öncesinde kente gelen asbaşkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Başkanlığı'nı ziyaret etti. Divan Başkanı Ali Sürmen ve kurul üyeleriyle görüşen Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gelecek planları ve kulübün içinde olduğu durumla ilgili değerlendirmeler yapan Ertuğrul Doğan, şöyle konuştu: "Bugüne kadar Trabzonspor ile alakalı tüm süreçlerde yanımızda oldular. Teşekkür sunarız. 5 yıldır Trabzonspor'un içerisindeyim. Trabzonspor'un geldiğimiz şu durumda artık belli başlı sorunları olduğunu herkes biliyor. Ekonomik anlamda ve özellikle altyapıda. Gerçekten artık altyapının çok planlı ve düzgün hareket etmesi gerekmekte. Ekonomisini yönetilebilir hale getirmek zorundayız.

TRABZONSPOR CEBE SIĞMAZ

Trabzonspor kimsenin cebine sığmaz. Birilerinin desteğiyle değil, artık kendi ayakları üzerinde durabilmesi lazım. Belli başlı çok ciddi planlamalar lazım. Planlarımız çok net hazır. Neyi, nasıl yapacağımızı, kimlerden destek isteyeceğimizi biliyoruz. Açık olarak söylüyorum. Ana hedefim, ekonomik olarak Trabzonspor'u sürdürülebilir hale getirmek. Camiamızın belli gerçekleri var, bunu göz ardı edemeyiz. Yarışın içinde olacağız. İşimiz çok daha zor olacak. Hem ekonomiyi düzeltmek, hem altyapıyı düzenlemek, hem bu takımı yarıştırmak zorundayım. Bu şehrin sokaklarında büyüdüm ve bu şehrin ne istediğini biliyorum. Bu Trabzonspor camiasının tüm değerleriyle yapabileceği bir şey. Sözünü net olarak veriyorum. Bu süreci açık şekilde yöneteceğiz."

TEK YÜREK OLALIM

DOĞAN: Bu dönemde en önemli konu camianın bir olması. Biz olağanüstü kongreye tek liste olarak giriyoruz ama tek yürek olarak çıkarsak bu işin üstesinden geliriz. Kongremiz tüm camiaya hayırlı olsun. İnşallah camiaya mahcup olmayacağız.

SÜRECİ FARKLI ŞEKİLDE AŞACAĞIZ

Yakın zamanda ödenmesi gereken acil borçların olduğu ve projelerin nasıl hayata geçirileceği sorusuna Doğan, "Bu rakamlarda bir projenin gerçekleşmesi çok zor. Bu süreci daha farklı şekilde aşacağız. Bu paralar nereden kazanılacak, bununla alakalı çalışmalarımız var. Dönem dönem ne yapıyoruz, hangi proje üzerinde çalışıyoruz, bu konuda herkesi bilgilendireceğiz" yanıtını verdi.

HER ZAMAN DESTEKLERİZ

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise Trabzonspor'un menfaatine olan her konuda her zaman yönetimin yanında olduklarını söyledi. Sürmen, "2018 yılında keşke olmasaydı dediğimiz transfer yasağında 5-6 tane altyapıdan milli oyuncu çıkardık. Demek ki Trabzonspor'un altyapısına önem verildiği ve doğru organize edildiği zaman, eş dost muhabbetiyle değil, gerçekten hak edenlerin oraya atanmasıyla, başarısız olanlarla ilişiğin kesilmesiyle altyapı düzelir" diye konuştu.

ALTYAPI YUKARIYI BESLEMELİ

Bordo mavili kulübe 2018 yılında gelen transfer yasağını hatırlatan Doğan, "Bizim dönemimizde gelen birçok oyuncu var ve Trabzonspor altyapısının planlamasının olması lazım. Bu planlamanın transfer yasağı veya başka ekonomik duruma gerek kalmadan yukarıyı beslemesi lazım. Altyapı konusunda 1 yıldır Double-Pass firmasıyla çalışma yürütüyoruz ve bu çalışmaları herkese bir toplantıyla anlatmak istiyoruz. Bu çalışmanın sonuna gelindi. Burada ana amaç, Trabzonspor'un altyapısı planlaması. Raporlamaları hazır. Önümüzdeki günlerde tek tek paylaşacağız. Yol haritasını beraber belirleyeceğiz" diye konuştu.