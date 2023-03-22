Trezeguet'den kötü haber

Mısırlı sol kanadın en az 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak daha sonra yapılan kontrollerde oyuncunun sakatlığının beklendiği gibi hızlı bir iyileşme sürecine girmediği ve bu nedenle en az 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
MARKOVIC 11'E GİRİYOR!
SAKATLIKTAN yeni dönen Visca ve Hamsik, 2 haftalık periyotta tam anlamıyla fiziksel eksiklerini kapatacak. Bakasetas da hazır olacak. Adana Demir maçında ilk kez forma giyen yeni transfer Lazar Markovic, Kayseri maçında sol kanatta yer alacak.