Solda büyük rekabet

Takımda sol kanat için ciddi bir forma savaşı yaşanacak. Sezon başında transfer edilen ve performansı hep eleştirilen Trezeguet ile geçtiğimiz hafta bordo-mavili forma ilk maçına çıkan Markovic bu bölge için sıkı bir rekabete hazırlanıyor. Trabzonspor ile çıktığı 35 karşılaşmada 9 gol, 6 asistlik katkı sağlamasına rağmen taraftarların hedefinde yer alan Mısırlı yıldız ile Gaziantep FK'da 23 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Markovic, sol kanat için formayı isteyen iki önemli isim. Kısa süre içerisinde ikili arasındaki rekabeti ateşlemek isteyecek olan teknik ekibin oyun organizasyonlarını daha çok kanatlar üzerinden kuracağı, dolayısıyla bu oyuncuları da oyun planı içerisinde daha aktif kullanacağı öğrenildi. Formasını Markovic'e kaptırmak istemeyen Trezeguet özellikle sakatlığı geçen Visca ile oynamayı ve kanatlardaki yükü birlikte kaldırmayı amaçlıyor.