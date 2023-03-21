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Doğan geliyor

Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilecek olan Ertuğrul Doğan, daha önce iki kez Trabzon'a gelişini ertelemişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Doğan geliyor
Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilecek olan Ertuğrul Doğan, daha önce iki kez Trabzon'a gelişini ertelemişti. Bu hafta içerisinde Trabzon'a gelecek Doğan'ın ekibiyle birlikte bir durum değerlendirme toplantısı yapacağı ve özellikle genel kurulda yapılacak konuşma metni üzerinde fikir alışverişi yapılacağı öğrenildi.


5 YILLIK PLAN HAZIR


Karadeniz devinde gündem seçime kaymış durumda. Başkan adaylığını açıklayan tek isim olan Ertuğrul Doğan, seçim çalışmalarının İstanbul ayağını tamamladı. Güçlü projelerle üyelerin karşısına çıkmak istiyor. 5 yıllık makro planıyla kulübü sürdürülebilir bir ekonomiye ulaştırmayı planlıyor.
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