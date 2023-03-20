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Seçime kadar Orhan Ak

Yenı başkan olacak Ertuğrul Doğan, hoca konusunda kararını verdi. Doğan, 43 yaşındaki antrenör ile görüştü ve kongre sürecinde takımın başında kalmasını istedi. Ak’ın sezon sonuna kadar da kalabileceği dile getiriliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Seçime kadar Orhan Ak

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Adana Demirspor maçında Trabzonspor'un başında Orhan Ak sahaya çıkmıştı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, 4-1'lik galibiyetin ardından hem taraftarlarla hem de futbolcularla vedalaşmıştı. Ancak şartlar değişti. Maçın ardından futbolculara bir hafta izin veren teknik sorumlu Ak, bugün başlayacak olan idmanlarda da takımın başında yer alacak. Avcı'dan sonra geçici süre ile takımın başına geçmesi beklenen Ak, başkan adayı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Bu görüşmede Doğan'ın Ak'tan kongre sürecinde takımı çalıştırmasını istediği belirtildi. Ardından da oluşacak yeni yönetim karar verecek. Bu nedenle Kayseri maçında da takımın başında Ak olacak.

DEVAM ETMEK İSTİYOR

Teknik sorumlu Orhan Ak'ın Doğan ile yapılan görüşmede takımı çalıştırma isteğini dile getirdiği belirtiliyor. Yeni yönetim listesinde bulunan bir bölümün de Ak ile devam edilmesine sıcak baktığı öne sürülüyor. Ancak alternatif isimler olan Sergen Yalçın, İlhan Palut, Fatih Tekke ve kulübünden izin alınarak Çağdaş Atan ile de bir görüşme yapılması bekleniyor. Bu arada Orhan Ak'ın bugünden itibaren ilk etapta takımın psikolojik olarak daha iyi bir hale gelmesi için çalışma yapacağı, ardından ise taktik çalışmalarda özellikle kanat organizasyonlarını geliştirmeye çalışacağı ifade edildi. Ak ile futbolcuların da arası da çok iyi.

BİRÇOK TEKLİF ALMIŞTI

Abdullah Avcı'nın da Orhan Ak'ın en büyük destekçisi olduğu ve başarabileceğine dair inancını kendisine aktardığı öğrenildi. Son 2 senedir pek çok Anadolu takımından teknik adamlık teklifi alan Orhan Ak'ı Abdullah hoca bırakmamıştı.

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