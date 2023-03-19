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TRABZONSPOR HABERLERİ: Alexander Sörloth'tan para gelecek!

Trabzonspor son dakika ahberleri... Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan ve La Liga performansı ile beğeni toplayan Alexander Sörloth için İspanyol ekip, Alman kulübüne transfer teklifinde bulunacak. Şayet transfer gerçekleşirse Trabzonspor bu anlaşmadan pay alacak. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 11:03
TRABZONSPOR HABERLERİ: Alexander Sörloth'tan para gelecek!

Leipzig'de tutunamayan Alexander Sörloth, kariyerine La Liga'da devam edecek. 2022-23 sezonu öncesi adı Süper Lig devleriyle de anılan Alexander Sörloth, ikinci kez Real Sociedad'a kiralanmıştı. Oyuncunun transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

ALEXANDER SÖRLOTH ALMANYA'DA TUTUNAMADI

Leipzig, transferine 20 milyon euro ödediği Alexander Sörloth'dan bir türlü istediği verimi alamamıştı. 2021-22 sezonunda 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla Real Sociedad'a kiralanan tecrübeli forvet, La Liga'daki ilk sezonunda da beklentilerin altında kalmıştı.

İKİNCİ SOCIEDAD MACERASI

Yeni sezon öncesi Süper Lig devlerine de yazılan Alexander Sörloth, sürpriz bir şekilde yeniden Real Sociedad'a kiralanmıştı. İspanyol ekibi, bu kez satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Norveçli golcünün tapusunu almaya hazırlanıyor.

ALEXANDER SÖRLOTH'UN BONSERVİSİ ALINIYOR

Akşam'ın haberine göre, ikinci Real Sociedad döneminde ritmini bulan Alexander Sörloth, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 13 gol, 2 asistlik katkı verdi. 27 yaşındaki forvetten son derece memnun olan Sociedad, Leipzig ile pazarlıklarda büyük aşama kaydetti.

LEIPZIG KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Leipzig ile 2025'e kadar sözleşmesi olan ve Alman ekibinin planları arasında yer almayan Alexander Sörloth da Sociedad'da kalmaya sıcak bakıyor. İspanyol temsilcisinin bu kez oyuncunun tapusunu almasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFERDEN TRABZONSPOR DA PAY ALACAK

Alexander Sörloth'un transferi Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor. Zira Bordo-Mavililerin, Sörloth'un bir sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor.

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