Trabzonspor Edin Visca ile çok farklı!

Bordo-mavili takımda sezonun geriye kalan bölümünde özellikle kanatlarda birçok futbolcu forma mücadelesi verecek. Sezon başından beri Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalması bordo-mavililere büyük bir sıkıntı yaşatmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı; Trezeguet, Djaniny, Lahtimi, Abdülkadir Ömür ve Naci Ünüvar gibi isimleri Visca'nın yokluğunda denediği sağ kanatta istediği verimi alamamıştı. Ancak Boşnak yıldız artık geri döndü. Adana Demirspor maçında oyuna sonradan girip 1 gol 1 asistle oynayan 32 yaşındaki tecrübe abidesi sezonun kalan bölümünde takımdaki dengeleri değiştirecek.

KANATSIZ BİLE OYNADILAR

Visca'nın geri dönmesiyle diğer kanat oyuncuları Trezeguet, Naci, Lahtimi ve devre arasında takıma katılan Markovic arasında sıkı bir forma mücadelesi yaşanacak. Daha önce bu bölgedeki rotasyon sıkıntıları nedeniyle kanatsız oyun formasyonuyla dahi sahaya çıkan Trabzonspor için şimdi hem sağ hem de sol kanatta yaşanan rekabetin hücum oyuncularının atacağı gol sayılarına da yansıması bekleniyor. Takımda Edin Visca'nın yokluğunda tek kanat olarak sahada yer alan Trezeguet'nin de Boşnak yıldızın gelişiyle birlikte performansını daha da artırması bekleniyor.

BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Trabzonspor'a gelir gelmez şampiyonluk yaşayan Visca'nın bordo-mavili ekipte talihsizlikler peşini bırakmadı... 2009-10'da başlayan profesyonel kariyeri boyunca 14 yıl içerisinde 39 maç kaçıran Visca, Trabzonspor'daki 1 yılında ise sakatlıklar nedeniyle toplamda 31 maça çıkamadı... En şanssız dönemini yaşadı...

REKORLA DÖNDÜ

Kolu ve köprücük kemiği kırılan Bosnalı futbolcu için görevinden ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, "Belki de sözleşmesini dondurabiliriz" demişti... Ancak Visca, azmiyle iki sakatlığı da atlatmayı başardı. Son sakatlığı nedeniyle en az 4 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Edin hırs yaparak, kendisine çok iyi baktı. 2 ay daha dolmadan sahalara döndü.