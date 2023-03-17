Toplam borç 2.8 milyar

Zor değil artık vahim
Kulübü ekonomik durumuna dikkati çeken Mahmut Ören, şunları söyledi: "Daha önceki durum ne kadar kötüyse, şimdiki durum daha da vahim. Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi, kuruluş ayarlarına geri dönülmesiyle mümkündür. Trabzonspor küllerinden ya yeniden doğacak ya da tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır.
Acil ödeme 31 milyon
Kulübün 31 Mayıs'a kadar 31 milyon euro ödemesi gerektiğini belirterek, 31 Mart'a kadar ise acil ödenmesi gereken rakamın 16 milyon euro olduğunu kaydetti.