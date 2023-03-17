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Toplam borç 2.8 milyar

Trabzonspor'un toplam net borcu 2 milyar 835 milyon 909 bin lira. Denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören, 31 Ocak 2023 itibarıyla kulübün borç toplamının 1 milyar 668 milyon 263 bin lirası kısa vadeli, 1 milyar 566 milyon 926 bin lirası ise uzun vadeli olmak üzere 3 milyar 235 milyon 189 bin lira olduğunu belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Toplam borç 2.8 milyar
Trabzonspor'un toplam net borcu 2 milyar 835 milyon 909 bin lira. Denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören, 31 Ocak 2023 itibarıyla kulübün borç toplamının 1 milyar 668 milyon 263 bin lirası kısa vadeli, 1 milyar 566 milyon 926 bin lirası ise uzun vadeli olmak üzere 3 milyar 235 milyon 189 bin lira olduğunu belirtti. Ören, 399 milyon 280 bin lira seviyesindeki kısa vadeli mevcutların toplam borçtan düşülmesinin ardından, borcun 2 milyar 835 milyon 909 bin lira olduğunu aktardı.

Zor değil artık vahim

Kulübü ekonomik durumuna dikkati çeken Mahmut Ören, şunları söyledi: "Daha önceki durum ne kadar kötüyse, şimdiki durum daha da vahim. Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi, kuruluş ayarlarına geri dönülmesiyle mümkündür. Trabzonspor küllerinden ya yeniden doğacak ya da tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır.

Acil ödeme 31 milyon


Kulübün 31 Mayıs'a kadar 31 milyon euro ödemesi gerektiğini belirterek, 31 Mart'a kadar ise acil ödenmesi gereken rakamın 16 milyon euro olduğunu kaydetti.
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