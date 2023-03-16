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Tek adaylı seçim

Olağanüstü Genel Kurul’a tek liste halinde girilmesi ve adaylığını resmen açıklayan Ertuğrul Doğan’ın 18’inci başkan olması için geri sayım sürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Tek adaylı seçim
Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesi Ahmet Ağaoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından tek liste ile seçime gidilmesi büyük oranda kesinlik kazandı. Yarın Divan Başkanlık Kurulu'na listesinin bir bölümünü sunacak olan Ertuğrul Doğan'ın özellikle stadyum isim sponsorluğu başta olmak üzere bir aylık süre içerisinde önemli anlaşmalara imza atması ve onları da duyurması bekleniyor
Trabzonspor'da olağanüstü kongre için geri sayım sürerken, adaylık başvuruları yarın saat 18.00'de tamamlanacak. İlk kongre 18-19 Mart tarihinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak seçimli kongreyle kulübün yeni başkanı seçilecek.
Fırtına, kongreden 4 gün sonra "borçsuzluk" kağıdı almak için mücadele verecek. 31 Mart tarihinde 285 milyon TL ödemesi bulunan bordo-mavililer bu ödemeyi yapıp lisans almak için hak kazanacak. Bu ödemelerin içinde futbolcu alacakları, maaş ödemeleri ve taksitle alınan isimlerin bonservis taksitleri yer alıyor.

Ertuğrul Doğan'ın listesi henüz kesinlik kazanmasa da şu isimlerin olması bekleniyor:

Ertuğrul Doğan
Zeyyat Kafkas
Nevzat Kaya
Coşkun Öztürk
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Ahmet Beşir
Serdar Ekrem Şirin
Ali Haydar Gedikli
Taner Saral
Serkan Kılıç

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