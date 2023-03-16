Tek adaylı seçim

Trabzonspor'da olağanüstü kongre için geri sayım sürerken, adaylık başvuruları yarın saat 18.00'de tamamlanacak. İlk kongre 18-19 Mart tarihinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak seçimli kongreyle kulübün yeni başkanı seçilecek.
Fırtına, kongreden 4 gün sonra "borçsuzluk" kağıdı almak için mücadele verecek. 31 Mart tarihinde 285 milyon TL ödemesi bulunan bordo-mavililer bu ödemeyi yapıp lisans almak için hak kazanacak. Bu ödemelerin içinde futbolcu alacakları, maaş ödemeleri ve taksitle alınan isimlerin bonservis taksitleri yer alıyor.
Ertuğrul Doğan'ın listesi henüz kesinlik kazanmasa da şu isimlerin olması bekleniyor:
Ertuğrul Doğan
Zeyyat Kafkas
Nevzat Kaya
Coşkun Öztürk
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Ahmet Beşir
Serdar Ekrem Şirin
Ali Haydar Gedikli
Taner Saral
Serkan Kılıç